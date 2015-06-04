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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 18:36 BJT

东南亚股市：印尼股市创五周收盘低位，受卢比跌势拖累

新加坡股市 、马来西亚股市 和菲律宾股市收盘均下跌。越南股市 收涨0.2%，成交量较低。

马来西亚棕榈油期货下跌，促使投资者抛售棕榈油种植类股和油气商类股。

泰国股市 收涨0.6%。银行类股收复稍早跌幅，收涨1.1%，因泰国财长之前表示，没有必要进一步降息。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 397.42 -0.39 -0.10 -3.25 410.77

新加坡 3345.00 -4.84 -0.14 -0.60 3365.15

马来西亚 1741.48 -7.69 -0.44 -1.12 1761.25

泰国 1490.90 8.83 +0.60 -0.45 1497.67

印尼 5095.82 -34.68 -0.68 -2.51 5226.95

菲律宾 7553.65 -8.02 -0.11 +4.47 7230.57

越南 568.99 1.09 +0.19 +4.28 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 龚芳/汪红英；审校 徐文焰/王洋)

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