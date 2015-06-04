东南亚股市：印尼股市创五周收盘低位，受卢比跌势拖累

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
新加坡股市 、马来西亚股市 和菲律宾股市收盘均下跌。越南股市 收涨0.2%，成交量较低。
马来西亚棕榈油期货下跌，促使投资者抛售棕榈油种植类股和油气商类股。
泰国股市 收涨0.6%。银行类股收复稍早跌幅，收涨1.1%，因泰国财长之前表示，没有必要进一步降息。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 397.42 -0.39 -0.10 -3.25 410.77
新加坡 3345.00 -4.84 -0.14 -0.60 3365.15
马来西亚 1741.48 -7.69 -0.44 -1.12 1761.25
泰国 1490.90 8.83 +0.60 -0.45 1497.67
印尼 5095.82 -34.68 -0.68 -2.51 5226.95
菲律宾 7553.65 -8.02 -0.11 +4.47 7230.57
越南 568.99 1.09 +0.19 +4.28 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 龚芳/汪红英；审校 徐文焰/王洋)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。