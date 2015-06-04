国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周高位，因买需浮现

路透新加坡6月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周四微升，触及每吨92.40美元的两周高位，一些买家采购7月下半月船货以补充库存，为市场带来支撑。

交易员称，韩国韩华已买入一船7月下半月发往大山的石脑油，成本加运费价(C&F)为较日本报价升水处于较低的个位数。

他们还补充道，考虑到本周市场人气转强，上述交易的升水水平应该会高于Lotte Chemical在5月29日购买的7月上半月石脑油，当时的升水约为1.75美元。

马来西亚的Titan也在标购7月下半月的石脑油船货，招标结果将在6月5日公布。

亚洲汽油裂解价差回升至每桶17美元，接近周二水平，因受到印度与印尼需求强劲导致供应趋紧的支持。

官方数据显示，新加坡截止6月3日的轻质馏分油库存下降17%或217.3万桶，达到近10个月低位1,062.6万桶。轻质馏分油库存主要包括汽油和汽油调和组分油。

在新加坡现货市场，维多以每吨565美元的价格，从BP买入8月上半月的石脑油，并以每桶80.28美元的价格，从PTT买入6月24-28日船期的92号汽油。(完)

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