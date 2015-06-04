国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周高位，因买需浮现

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透新加坡6月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周四微升，触及每吨92.40美元的两周高位，一些买家采购7月下半月船货以补充库存，为市场带来支撑。
交易员称，韩国韩华已买入一船7月下半月发往大山的石脑油，成本加运费价(C&F)为较日本报价升水处于较低的个位数。
他们还补充道，考虑到本周市场人气转强，上述交易的升水水平应该会高于Lotte Chemical在5月29日购买的7月上半月石脑油，当时的升水约为1.75美元。
马来西亚的Titan也在标购7月下半月的石脑油船货，招标结果将在6月5日公布。
亚洲汽油裂解价差回升至每桶17美元，接近周二水平，因受到印度与印尼需求强劲导致供应趋紧的支持。
官方数据显示，新加坡截止6月3日的轻质馏分油库存下降17%或217.3万桶，达到近10个月低位1,062.6万桶。轻质馏分油库存主要包括汽油和汽油调和组分油。
在新加坡现货市场，维多以每吨565美元的价格，从BP买入8月上半月的石脑油，并以每桶80.28美元的价格，从PTT买入6月24-28日船期的92号汽油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。