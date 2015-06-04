国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双下滑，因新加坡库存上升

路透新加坡6月4日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四下滑，交易员表示因新加坡的库存连续第二周攀升。

路透数据显示，7月柴油裂解价差下跌0.55美元至每桶较迪拜原油升水13.72美元，航煤裂解价差下跌0.45美元至每桶14.12美元。

International Enterprise的数据显示，6月3日当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升近4%至四周高位1,081.2万桶。

交易员表示，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MPRL)出售4个月来的首艘柴油船货，暗示该国柴油需求或已见顶。

MPRL曾以每桶较中东报价每桶升水1.10-1.15美元的价格，出售6.5万吨含硫500ppm的柴油，船期为3月8-10日，买家为维多。

交易员称印度的柴油需求一直强劲，因天气炎热和雨季推迟。

雨季在6月开始，可能会减少对柴油的需求，不过雨季今年的降雨不会如往年那么多。

一位在新加坡的交易员说，中东、非洲和红海地区对柴油的需求强劲，也支撑柴油裂解价差。

新加坡现货市场上，雪佛龙以每桶较新加坡6月18-24日平均报价贴水0.35美元的价格，向维多出售15万桶含硫500ppm、船期为6月19-23日的柴油。

维多以每桶较新加坡6月18-24日平均报价贴水0.30美元的价格，从联合石化购入15万桶含硫500ppm、船期为6月19-23日的柴油。

兴隆以每桶较新加坡6月23-29日平均报价贴水0.30美元的价格，向托克(Trafigura)出售25万桶含硫500ppm、船期为6月24-28日的柴油。

壳牌以每桶较新加坡6月23-29日平均报价贴水0.40美元的价格，从中石油购入25万桶含硫500ppm、船期为6月19-23日的柴油。(完)

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