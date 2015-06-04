中国政策：鼓励地方设立创业基金，支持国有资本外资等开展创投--国务院

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京6月4日 - 中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资本、外资等开展创投业务。
政府网刊登的会议新闻稿表示，对众创空间等的办公用房、网络等给予优惠；将科技企业转增股本、股权奖励分期缴纳个人所得税试点推至全国。
会议并称，创新投贷联动、股权众筹等融资方式，推动特殊股权结构类创业企业在境内上市，鼓励发展相互保险。
会议还部署结合医药卫生体制改革，促进社会办医健康发展，将社会办医纳入区域医疗资源规划，取消数量和地点限制。支持通过股权、项目融资等筹集社会办医开办费和发展资金。将提供基本医疗卫生服务的社会办非营利性医疗机构纳入政府补助。（完）
(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。