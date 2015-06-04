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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 19:29 BJT

投行观点：Evercore ISI将Hilton Worldwide Holdings目标价从31美元上调至32美元，评级为持有

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