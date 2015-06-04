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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 19:47 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/6/4

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国             第一季           +0.3  f           +0.6  f                 +2.4  f
 德国             第一季           +0.3  f-@         +0.7  f-@               +1.1  f-u
 法国             第一季           +0.6  p           持平  r                   --  
 意大利           第一季           +0.3  f           持平  f                 +0.1  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                4月           +0.2              +0.2                    -0.1  
 德国                5月           +0.1  p           持平  f                 +0.7  p
 法国(HICP)          4月           +0.1  f           +0.7  f                 +0.1  f
 意大利(HICP)        5月           +0.2  p           +0.4  f                 +0.2  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                4月           +0.1              +0.1  r                 -1.7  
 德国                4月           +0.1              +0.1                    -1.5  
 法国                4月           -0.4              持平  r                 -2.0  
 意大利              4月          -0.1%  r           持平  r                 -2.3  r
 
 失业率                       当月(季)%         上月(季)%                          
 英国              1-3月            5.5               5.6                          
 德国                5月            6.4  @            6.4  @                       
 法国             第一季           10.3              10.4                          
 意大利              4月           12.8  @           13.0  @                       
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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