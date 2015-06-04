马来西亚期市：棕榈油期货上涨，因预期马币将续跌且印度加快购买

路透吉隆坡6月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，因市场预期马币(林吉特)将继续回落，且有传言称全球最大的食用油消费国--印度将加快购买精炼棕榈油。

8月棕榈油期货 收高1%至每吨2,319马币，逆转了盘初一度低见2,279马币的跌势。

总成交量为32,597口，低于日均值35,000口。

“市场预期马币将继续走软，”一名本地大宗商品经纪公司的交易员表示。“传言称印度会在6月和7月进一步加快购买势头...”

马来西亚棕榈油价格周二一度触及2,349马币的三个月高位，跟随大豆市场的强势。但随着美国和中国豆油价格下跌，以及原油价格昨日大跌3%，棕榈油价格涨势熄火。

马币 走跌帮助支撑棕榈油价格。马币周四下跌0.3%，盘中一度触及七周低位3.7055。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 王洋)