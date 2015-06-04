马来西亚期市：棕榈油期货上涨，因预期马币将续跌且印度加快购买

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透吉隆坡6月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，因市场预期马币(林吉特)将继续回落，且有传言称全球最大的食用油消费国--印度将加快购买精炼棕榈油。
8月棕榈油期货 收高1%至每吨2,319马币，逆转了盘初一度低见2,279马币的跌势。
总成交量为32,597口，低于日均值35,000口。
“市场预期马币将继续走软，”一名本地大宗商品经纪公司的交易员表示。“传言称印度会在6月和7月进一步加快购买势头...”
马来西亚棕榈油价格周二一度触及2,349马币的三个月高位，跟随大豆市场的强势。但随着美国和中国豆油价格下跌，以及原油价格昨日大跌3%，棕榈油价格涨势熄火。
马币 走跌帮助支撑棕榈油价格。马币周四下跌0.3%，盘中一度触及七周低位3.7055。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 王洋)
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。