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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 21:58 BJT

美国热股：Dish Network正洽谈与T-Mobile合并，股价双双大涨

路透6月4日 - 华尔街日报报导称，美国第二大卫星电视服务业者Dish Network 正洽谈与美国第四大无线通讯业者T-Mobile US 合并。

Dish Network周四盘初飙升逾6%，周三收报70.81美元。

T-MOBILE US盘初亦大涨逾4%，周三收报38.33美元。(完)

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