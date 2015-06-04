版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 21:58 BJT

美国热股：Twitter投资评级与目标股价遭调降，股价盘初上扬1.7%

路透6月4日 - 券商Evercore ISI将Twitter 投资评级调降为“持有”，目标股价从49美元降至39。

Twitter股价周四盘初上扬1.7%，周三收报37美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐