国际油市：亚洲燃料油成交量再创纪录高位，市场买兴浓厚

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透新加坡6月4日 - 周四有72.6万吨燃料油成交，刷新纪录高位，将燃料油升水提振至六个月高位附近，因买兴继续转浓。
周四普氏市场上的总成交量中，有6万吨是180-cst燃料油，是相对于380-cst燃料油粘度较低的一种燃料油。
剩下成交的都是380-cst燃料油，这其中又有4万吨是从马来西亚装运的。
在买兴强劲的市况下，周四共有28笔交易达成，路透数据显示380-cst燃料油升水上涨1.06美元，至每吨较新加坡现货报价升水5.81美元。
尽管市场强劲态势尽显无疑，但International Enterprise Singapore的数据显示，上周新加坡燃料油库存还是飙升至最高水平，因出口减少。这引发了对于该地区需求与流入量不同步的担忧。
对16个新加坡终端中的13个所做的调查显示，6月3日止当周燃料油库存上升12%至2,760.3万桶，或430万吨左右。这创下1999年以来最高。
同一周从新加坡至其它地区的燃料油出口下降35%至两周低点53.5万吨，因对韩国、香港、台湾、斯里兰卡和孟加拉的出口减少，总计减少至少30万吨。
对中国的出口仅减少7,200吨。
数据显示上周的库存攀升，尽管从美洲、欧洲、俄罗斯和中东的进口下降至仅仅80万吨，不足之前一周的一半。
台塑石化标售1.5万吨高温分解燃料油给一家贸易公司，价格为每吨较新加坡现货报价升水26美元。
现货市场上共报告有28笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。