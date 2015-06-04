国际油市：亚洲燃料油成交量再创纪录高位，市场买兴浓厚

路透新加坡6月4日 - 周四有72.6万吨燃料油成交，刷新纪录高位，将燃料油升水提振至六个月高位附近，因买兴继续转浓。

周四普氏市场上的总成交量中，有6万吨是180-cst燃料油，是相对于380-cst燃料油粘度较低的一种燃料油。

剩下成交的都是380-cst燃料油，这其中又有4万吨是从马来西亚装运的。

在买兴强劲的市况下，周四共有28笔交易达成，路透数据显示380-cst燃料油升水上涨1.06美元，至每吨较新加坡现货报价升水5.81美元。

尽管市场强劲态势尽显无疑，但International Enterprise Singapore的数据显示，上周新加坡燃料油库存还是飙升至最高水平，因出口减少。这引发了对于该地区需求与流入量不同步的担忧。

对16个新加坡终端中的13个所做的调查显示，6月3日止当周燃料油库存上升12%至2,760.3万桶，或430万吨左右。这创下1999年以来最高。

同一周从新加坡至其它地区的燃料油出口下降35%至两周低点53.5万吨，因对韩国、香港、台湾、斯里兰卡和孟加拉的出口减少，总计减少至少30万吨。

对中国的出口仅减少7,200吨。

数据显示上周的库存攀升，尽管从美洲、欧洲、俄罗斯和中东的进口下降至仅仅80万吨，不足之前一周的一半。

台塑石化标售1.5万吨高温分解燃料油给一家贸易公司，价格为每吨较新加坡现货报价升水26美元。

现货市场上共报告有28笔交易达成。(完)

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