版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 21:58 BJT

美国热股：VERIZON COMMUNICATIONS投资评级被调降，股价下挫1.8%

路透6月4日 - 摩根大通将电信企业VERIZON COMMUNICATIONS 投资评级从“加码”调降至“中性”。

该股周四盘初下挫1.8%，周三收报49.08美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐