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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 21:58 BJT

美国热股：阿里巴巴旗下公司拟配售新股，其股价微升

路透6月4日 - 中国阿里巴巴集团 旗下阿里巴巴影业 周四公布，拟配售总值近121.8亿港元新股，筹资为未来可能收购传媒方面的投资提供资金。

阿里巴巴股价周四盘初微升0.2%，周三收报90.79美元。(完)

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