美国各类经济指标总览--2015/6/4

中国基金：四季报显示公募基金大举换防核心蓝筹，TMT吸引力下降--报载
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数27.6万人(预估为27.9万人)。 劳工部另一份报告称，美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9 %)，第一季非农单位劳工成本修正值为上涨6.7%(预估为上涨5.9%)。 失业率(%) 5.4 (4月) 5.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加22.3 (4月) 增加8.5 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.3 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) -0.3 (3月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (4月) +0.2 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) -0.7 (第一季修正 +2.2 (第四季终值) 值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季修正 +0.2 (第四季终值) 值) 零售销售(%) +0.0 (4月) +1.1 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差408.8 (4月) 逆差505.7 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.2 (4月) 78.6 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.6 (5月30日当周 28.4 (5月23日当周修正 ) ) 联邦预算(亿美元) 盈余1,570 (4月) 赤字530 (3月) 领先指标(%) +0.7 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人所得(%) +0.4 (4月) 持平 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加205.2 (3月) 增加147.9 (2月修正值) 企业库存(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 建筑支出(%) +2.2 (4月) +0.5 (3月修正值) 消费者信心 95.4 (5月) 94.3 (4月修正值) 房屋开工(万户) 113.5 (4月) 94.3 (4月修正值) 建筑许可(万户) 114 (4月修正值) 103.8 (3月修正值) 成屋销售(万户) 504 (4月) 521 (3月修正值) 新屋销售(万户) 51.7 (4月) 48.4 (3月修正值) 工厂订单(%) -0.4 (4月) +2.2 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (4月修正值) +5.1 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (5月) 57.8 (4月) 供应管理协会制造业指数 52.8 (5月) 51.5 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月修正值) +0.2 (2月修正值) 进口物价(%) -0.3% (4月) -0.2% (3月修正值) 出口物价(%) -0.7% (4月) +0.1% (3月修正值) 单位劳工成本(%) +6.7 (第一季修正 +4.2 (第四季修正值) 值) 非农业生产率(%) -3.1 (第一季修正 -2.1 (第四季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8