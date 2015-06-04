美国各类经济指标总览--2015/6/4

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数27.6万人(预估为27.9万人)。 劳工部另一份报告称，美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9 %)，第一季非农单位劳工成本修正值为上涨6.7%(预估为上涨5.9%)。 失业率(%) 5.4 (4月) 5.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加22.3 (4月) 增加8.5 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.3 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) -0.3 (3月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (4月) +0.2 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) -0.7 (第一季修正 +2.2 (第四季终值) 值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季修正 +0.2 (第四季终值) 值) 零售销售(%) +0.0 (4月) +1.1 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差408.8 (4月) 逆差505.7 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.2 (4月) 78.6 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.6 (5月30日当周 28.4 (5月23日当周修正 ) ) 联邦预算(亿美元) 盈余1,570 (4月) 赤字530 (3月) 领先指标(%) +0.7 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人所得(%) +0.4 (4月) 持平 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加205.2 (3月) 增加147.9 (2月修正值) 企业库存(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 建筑支出(%) +2.2 (4月) +0.5 (3月修正值) 消费者信心 95.4 (5月) 94.3 (4月修正值) 房屋开工(万户) 113.5 (4月) 94.3 (4月修正值) 建筑许可(万户) 114 (4月修正值) 103.8 (3月修正值) 成屋销售(万户) 504 (4月) 521 (3月修正值) 新屋销售(万户) 51.7 (4月) 48.4 (3月修正值) 工厂订单(%) -0.4 (4月) +2.2 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (4月修正值) +5.1 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (5月) 57.8 (4月) 供应管理协会制造业指数 52.8 (5月) 51.5 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月修正值) +0.2 (2月修正值) 进口物价(%) -0.3% (4月) -0.2% (3月修正值) 出口物价(%) -0.7% (4月) +0.1% (3月修正值) 单位劳工成本(%) +6.7 (第一季修正 +4.2 (第四季修正值) 值) 非农业生产率(%) -3.1 (第一季修正 -2.1 (第四季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)