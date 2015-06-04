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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 20:37 BJT

表格：美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9%

路透6月4日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9%)

* 美国第一季非农单位劳工成本修正值为上涨6.7%(预估为上涨5.9%)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第一季-R 第一季-P 第四季 第一季-R 第一季-P 第四季

非农业 -3.1 -1.9 -2.1 6.7 5.0 5.6

制造业 -1.0 -1.1 持平 3.4 2.7 4.2

耐久财(耐用品) -3.3 -2.3 0.3 5.9 3.7 4.8

非耐久财 1.5 持平 -0.9 1.0 2.0 3.8

整体企业 -3.1 -1.9 -2.3 6.4 4.8 5.5

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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