表格：美国5月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透华盛顿6月4日 - 美国农业部(USDA)周五公布5月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 -20.4 364.1 343.7 54.8 380.6 23,290.1 31,739.2 大麦 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 148.6 178.0 玉米 464.9 -54.8 410.1 614.2 26.2 43,460.7 46,148.1 高梁 24.5 0.0 24.5 28.4 0.0 8,310.8 4,129.4 大豆 130.3 347.0 477.3 154.7 347.0 50,099.2 44,973.7 豆粕 53.2 -2.3 50.9 83.7 4.2 10,602.1 9,550.1 豆油 32.7 0.0 32.7 32.7 0.0 737.4 655.0 皮马棉 1.2 0.0 1.2 5.6 0.0 392.9 667.4 陆地棉 106.6 53.6 160.2 112.3 65.1 10,551.6 9,802.7 稻米 34.2 23.0 57.2 35.3 23.0 3,244.7 2,874.2 (完) (编译 徐文焰；审校 王洋)
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。