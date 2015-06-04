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货币新闻 | 2015年 6月 4日 星期四 21:12 BJT

国际油市：OPEC国家与美页岩油厂商的市场争夺战还在继续--IEA总干事

路透巴黎6月4日 - 国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周四表示，以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织(OPEC)国家，与美国页岩油生产商争夺全球石油市场份额的战斗仍未结束。

“沙特仍存在闲置产能。但我们现在可以从美国得到轻质油，”范德胡芬对记者表示。

她指出，OPEC国家急于守住他们的油市份额，但技术与创新正帮助大量美国小型生产商降低成本。

“(OPEC产油国)希望保住自己的市场份额，这一点毫无疑问。但我也要对他们说：不要认为对市场份额的争夺已经结束。”她说。(完)

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