国际油市：OPEC国家与美页岩油厂商的市场争夺战还在继续--IEA总干事

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透巴黎6月4日 - 国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周四表示，以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织(OPEC)国家，与美国页岩油生产商争夺全球石油市场份额的战斗仍未结束。
“沙特仍存在闲置产能。但我们现在可以从美国得到轻质油，”范德胡芬对记者表示。
她指出，OPEC国家急于守住他们的油市份额，但技术与创新正帮助大量美国小型生产商降低成本。
“(OPEC产油国)希望保住自己的市场份额，这一点毫无疑问。但我也要对他们说：不要认为对市场份额的争夺已经结束。”她说。(完)
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。