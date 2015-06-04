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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 21:41 BJT

美国股市：小幅开低，因良好就业数据不敌债市持续下跌的影响

路透6月4日 - 美国股市周四开低，因此前全球债市持续下跌，盖过了略好于预期的美国一周初请失业金数据的影响。

道琼工业指数 下跌84.88点或0.47%，报17,991.39点。标准普尔500指数 下滑9.51点或0.45%，至2,104.56点。Nasdaq指数 跌25.36点或0.5%，报5,073.87点。(完)

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