标题新闻：截至6月3日当周美国货币市场共同基金资产增加31.4亿美元，至2.62万亿美元－ICI

《汇市简讯》欧元/美元走高，因美元/日圆下跌令美元承压
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
ICI为美国投资公司协会
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0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。