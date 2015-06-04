国际油市：油价在OPEC会议前再度重挫，担忧欧债收益率攀升削弱油市投资

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
* OPEC会议前市场人气低迷，欧债收益率攀升打压油价
* OPEC预计将保持产量目标不变
* 沙特上调对亚洲买家的指标原油价格
路透纽约6月4日 - 油价周四连续第二日重挫近3%，市场预计石油输出国组织(OPEC)将在周五的会议上保持产量目标不变，且担忧欧债收益率持续攀升可能导致油市的投机资金减少。
OPEC周五将在维也纳举行会议，预计将不顾部分产油国近期提出的要求削减供应以支撑油价的呼吁，继续保持每日3,000万桶的产量目标。OPEC的实际日产量较目标高出约200万桶。
交易商还关注周五公布的美国5月就业数据，以及美国最新周度石油钻机数据。
美国就业数据增强，可能推高美元，进而损及对原油等以美元计价的商品的海外需求。美国石油钻机数量减少的速度放缓可能意味着未来产量将增加，这是又一个利空因素。
在周四的交易中，10年期德债收益率触及八个月高位，之前录得1998年以来最大两日涨幅。德债较可比美债的收益率差收窄至四个月来最窄水平。
“今日宏观因素和公债收益率对油市产生的影响与石油供应和OPEC会议旗鼓相当，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。
“德债收益率攀升可能导致欧洲信贷环境收紧，很显然，这可能会拖累成长，并导致投机客的命脉--市场热钱减少，其中包括油市的热钱，”Kilduff说。
布兰特原油期货 收跌1.77美元，或2.8%，报每桶62.03美元。
美国原油期货 也重挫2.8%，或1.64美元，收报每桶58美元。
尽管市场人气偏空，但OPEC最具影响力的成员国沙特上调了7月给亚洲买家的指标阿拉伯轻质原油的售价，称因该地区需求强劲，且在夏季这几个月国内石油消费增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)