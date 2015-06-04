《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月4日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 90.59 -0.20 -0.22 1839322
京东 34.12 -0.65 -1.87 6227909
新浪 52.41 -0.16 -0.30 1711848
搜狐 67.73 +0.13 +0.19 470402
网易 143.18 -0.96 -0.67 779370
百度 204.33 +0.45 +0.22 2781177
台湾
台湾积体电路 22.98 -0.68 -2.87 3357584
联电 2.17 -0.05 -2.25 168934
日月光 6.68 -0.18 -2.62 223600
硅品精密 7.56 -0.23 -2.95 787661
和信超媒体 0.75 +0.01 +1.52 113832
友达 5.13 -0.18 -3.39 351014
中华电信 31.13 -0.43 -1.36 28862
台湾国际航电 45.50 -0.55 -1.18 1048843
香港
中国移动 66.06 -0.51 -0.77 158043
中国联通 17.02 -0.24 -1.39 134225
中国电信 66.69 -0.95 -1.40 9697
中芯国际 5.47 -0.06 -1.09 11760
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 35
(完)
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--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)