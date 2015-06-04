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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 90.59 -0.20 -0.22 1839322

京东 34.12 -0.65 -1.87 6227909

新浪 52.41 -0.16 -0.30 1711848

搜狐 67.73 +0.13 +0.19 470402

网易 143.18 -0.96 -0.67 779370

百度 204.33 +0.45 +0.22 2781177

台湾

台湾积体电路 22.98 -0.68 -2.87 3357584

联电 2.17 -0.05 -2.25 168934

日月光 6.68 -0.18 -2.62 223600

硅品精密 7.56 -0.23 -2.95 787661

和信超媒体 0.75 +0.01 +1.52 113832

友达 5.13 -0.18 -3.39 351014

中华电信 31.13 -0.43 -1.36 28862

台湾国际航电 45.50 -0.55 -1.18 1048843

香港

中国移动 66.06 -0.51 -0.77 158043

中国联通 17.02 -0.24 -1.39 134225

中国电信 66.69 -0.95 -1.40 9697

中芯国际 5.47 -0.06 -1.09 11760

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 35

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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