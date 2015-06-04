日韩经济指标预测--6月5日-6月12日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月1日当周 6月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,501 6月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- -1.2 领先指标(较前月) -- +0.8 6月8日当周 6月7日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 -- 盈余27,953 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -- +2.4% GDP(较前季) -- +0.6% GDP资本支出(较前季) -- +0.4% GDP民间消费(较前季) -- +0.4% GDP外部需求(较前季) -- -0.2% 6月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 53.6 6月9日(二) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 41.5 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- -2.1% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- +2.9% (较上年同期) -- +2.6% 6月10日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +9.0% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正2.4 6月11日(四) -- 韩国央行利率决议 6月 -- 1.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -6.1% 进口物价(较上年同期) -- -17.1% 6月12日(五) 0430 日本工业生产 4月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -1.2% (完)
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)