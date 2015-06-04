金砖国家：6月4日股汇市收盘纵览

路透6月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月4日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.78%或7.78点，报988.05点。

中国股市：沪综指收升创逾七年新高，券商调整两融标的致大盘高位巨震

中国汇市：人民币逆中间价收贬，稳定主基调下汇率料延续区间震荡

香港股市：恒生指数跟随陆股逆转走势扳回多数跌幅，但终场仍收低

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巴西金融市场逢全国假期休市，周五重新开市。

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南非股市：在全球市场避险心态的影响下走低，矿业股跌幅居前，受金属价格下跌及成本增加忧虑拖累。指标Top-40指数 收跌1.08%，至45,585.39点。大盘综合指数 跌1.02%，报51,323.68点。

南非汇市：兰特走软，因担心惠誉下调南非信用评级

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印度股市：NSE指数在震荡交投中连续第四天下挫，因对央行今年不会再降息的担忧损及人气，尤其是对利率敏感的类股。指标BSE指数 收跌0.09%，报26,813.42点。NSE指数 跌0.05%，报8,130.65点。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.0000，上日收报63.8950。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.6%，报922.630点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.01%，报502.18点。