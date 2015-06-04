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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 07:06 BJT

美国债市：6月3日当周外国央行增持美国公债但减持机构债

路透纽约6月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至6月3日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加176.74亿美元，至3.356兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加180.25亿美元，至3.025兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少3.16亿美元，至2,872.88亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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