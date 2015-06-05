全球金融：美联储理事塔鲁洛及贝莱德执行长均认为债市流动性堪忧

“由于没有缓冲，不排除导致市场冻结的可能性，”Fink称。“我认为市场冻结的可能性很小，但却是我所担心的问题。”

其他金融监管者和业内专家在探讨债市流动性时，也提出与塔鲁洛和Fink相同的观点。针对固定收益资产和公司债发行大增以及银行所持债券库存的下降，美联储官员指出了这些情况带来的潜在问题，可能导致市场波动性加剧、价格范围扩大以及流动性危机。

**成长放缓**

从债券转向银行监管方面，塔鲁洛表示，至于为了使金融机构更能承受金融危机冲击，而即将推出的总体计划和规定，预计不会有很多变动。

作为美联储理事的塔鲁洛很少谈及货币政策，但他在周四提出了不确定的经济前景。