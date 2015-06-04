英国经济：5月固定就业岗位聘雇速度放缓，因企业评估大选结果--REC

路透伦敦6月5日 - 周五一项调查显示，英国企业5月透过招聘机构聘雇的固定岗位员工人数增速放缓，因企业评估当月举行的全国大选结果。

根据英国招聘与就业联合会(REC)与毕马威会计师事务所的调查，扩张速度下滑至四个月低点，职位空缺数量增长的速度为2015年以来最慢。

固定就业岗位人员起薪增长，但较4月创出的九个月最高增速放缓。

临时工与合同工时薪增速则为1月以来最低。

“5月英国就业市场略为放缓，因为企业花时间消化选举结果，评估会对自身业务带来哪些影响，”毕马威会计师事务所合伙人Bernard Brown表示。