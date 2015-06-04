英国经济：5月固定就业岗位聘雇速度放缓，因企业评估大选结果--REC

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透伦敦6月5日 - 周五一项调查显示，英国企业5月透过招聘机构聘雇的固定岗位员工人数增速放缓，因企业评估当月举行的全国大选结果。
根据英国招聘与就业联合会(REC)与毕马威会计师事务所的调查，扩张速度下滑至四个月低点，职位空缺数量增长的速度为2015年以来最慢。
固定就业岗位人员起薪增长，但较4月创出的九个月最高增速放缓。
临时工与合同工时薪增速则为1月以来最低。
“5月英国就业市场略为放缓，因为企业花时间消化选举结果，评估会对自身业务带来哪些影响，”毕马威会计师事务所合伙人Bernard Brown表示。
英国央行正密切关注劳动市场情况，以评估开始升息的时机。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透北京1月23日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM