美国与加拿大经济指标预测--6月5日-6月12日****

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月1日当周
6月5日(五)
1230 加拿大就业人口变动(万人) 5月 增1 减1.97
失业率 6.8% 6.8%
全职就业人数(万人) -- 增4.69
兼职就业人数(万人) -- 减6.65
就业参与率 65.80% 65.80%
劳动生产率(较上季) 第一季 -- -0.1%
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增22.5 增22.3
民间就业岗位(万个) 增22.0 增21.3
制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 增1
失业率 5.4% 5.4%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.8%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增167.0 增205.2
6月8日当周
6月8日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 -- 18.18
1400 美国就业趋势指标 6月 -- 128.2
6月9日(二)
1300 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 96.90
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 4月 -- 499.4
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 4月 +0.1% +0.1%
趸售销售(较前月) -- -0.2%
6月10日(三)
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 -- 盈余1,570
6月11日(四)
1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.7% -0.3%
出口物价(较前月) 持平 -0.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.9% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.1%
1230 加拿大产能利用率 第一季 -- 83.6%
1230 加拿大新屋价格指数 4月 -- 持平
1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.1%
6月12日(五)
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.4% -0.4%
(较上年同期) -- -1.3%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.2%
(较上年同期) -- +0.8%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 92.0 90.7
现况指数 -- 100.8
预期指数 -- 84.2 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 李爽)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透北京1月23日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM