中国证券：九家上市券商5月净利逾10亿元，但环比增速差异较大

路透上海6月5日 - 中国A股牛市仍在进行，国内券商亦是赚得盆满钵满。17家上市券商周四晚间公布5月经营业绩，初步统计，中信证券 、海通证券 、东方证券 等九家券商股单月合并净利突破10亿元人民币，不过这些券商的净利环比增速差异较大。