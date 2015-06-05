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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 09:34 BJT

中国证券：九家上市券商5月净利逾10亿元，但环比增速差异较大

路透上海6月5日 - 中国A股牛市仍在进行，国内券商亦是赚得盆满钵满。17家上市券商周四晚间公布5月经营业绩，初步统计，中信证券 、海通证券 、东方证券 等九家券商股单月合并净利突破10亿元人民币，不过这些券商的净利环比增速差异较大。

3月刚完成上市的东方证券5月业绩爆发，当月实现合并净利14.44亿元，环比增长46.48%；而中信证券5月实现合并净利15.93亿元，环比下降45.32%。

以下是九家月度净利迈入10亿元俱乐部的券商业绩环比情况（申万宏源刚完成借壳上市，没有披露4月数据）：

券商名称 5月合并净利(万元 上月合并净利(万元) 环比变化幅度(%)

) 中信证券 159,325 291,396 -45.32

海通证券 169,078 153,214 10.35

招商证券 171,611 132,210 29.80

华泰证券 115,250 106,343 8.38

东方证券 144,445 98,611 46.48

广发证券 189,267 170,740 10.85

光大证券 103,652 85,962 20.58

国信证券 163,173 191,413 -14.75

申万宏源 112,719

（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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