《中国报摘》--中国证券报6月5日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定大力推进大众创业万众创新的政策措施，推动特殊股权结构创业企业境内上市，增添企业活力，拓展发展新天地；部署促进社会办医健康发展，满足群众多样化健康需求；决定实施法人和其他组织统一社会信用代码制度，提高社会运行效率和信用。

* 其他:

--发改委官方网站文章指出，将积极推动落实多项政策措施，加快设立国家新兴产业创投引导基金，支持战略性新兴产业企业通过上市、发债、众筹等方式融资，大力推动创新药物审评审批、低空空域开放、宽带业务向民间资本开放等改革，制定发布电动汽车充电设施等发展规划。

--舟山港集团面向合格投资者公开发行的债券昨日在上海交易所上市，为首家上市的非上市公司公募公司债券；该期债仅面向合格投资者的公司债券，发行规模为七亿元，期限五年，主体和债项评级均为AA+，由浙商证券承销。

--17家证券公司公告5月经营数据。据统计，5月券商业绩继续全线飘红，其中9家券商当月净利超10亿元人民币。分析人士认为，在全年业绩高增长预期明确前提下，券商股有望迎来估值修复行情。