《中国报摘》--中国证券报6月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定大力推进大众创业万众创新的政策措施，推动特殊股权结构创业企业境内上市，增添企业活力，拓展发展新天地；部署促进社会办医健康发展，满足群众多样化健康需求；决定实施法人和其他组织统一社会信用代码制度，提高社会运行效率和信用。
* 其他:
--发改委官方网站文章指出，将积极推动落实多项政策措施，加快设立国家新兴产业创投引导基金，支持战略性新兴产业企业通过上市、发债、众筹等方式融资，大力推动创新药物审评审批、低空空域开放、宽带业务向民间资本开放等改革，制定发布电动汽车充电设施等发展规划。
--舟山港集团面向合格投资者公开发行的债券昨日在上海交易所上市，为首家上市的非上市公司公募公司债券；该期债仅面向合格投资者的公司债券，发行规模为七亿元，期限五年，主体和债项评级均为AA+，由浙商证券承销。
--17家证券公司公告5月经营数据。据统计，5月券商业绩继续全线飘红，其中9家券商当月净利超10亿元人民币。分析人士认为，在全年业绩高增长预期明确前提下，券商股有望迎来估值修复行情。
--今日通用汽车金融将发行融腾2015-1信贷资产支持证券，产品规模为40亿元，是历来汽车金融产品中规模最大的，也是注册制后首只汽车贷款ABS。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”