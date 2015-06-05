《全球主要国家债券发行预告》--6月5日-6月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/8 德国 20亿欧元 标售国库券 6/8 日本 标售六个月期贴现国库券 6/8 1350 法国 标售国库券(BTF) 6/9 美国 发售三年期公债 6/9 日本 加强流动性标售 6/9 英国 标售2024年到期的通膨保值公债 6/10 美国 发售10年期公债 6/10 德国 50亿欧元 标售两年期联邦债券 6/10 意大利 标售国库券 6/11 西班牙 标售债券 6/11 意大利 标售中长期债券 6/11 英国 标售票息为3½%的2045年到期公 债 6/11 日本 标售20年期公债 6/11 日本 标售三个月期贴现国库券 6/11 美国 发售30年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 许娜)