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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月5日-6月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 
 日期   时间   国家     规模       发行细节
 6/8           德国     20亿欧元   标售国库券
 6/8           日本                标售六个月期贴现国库券
 6/8    1350   法国                标售国库券(BTF)
 6/9           美国                发售三年期公债
 6/9           日本                加强流动性标售
 6/9           英国                标售2024年到期的通膨保值公债
 6/10          美国                发售10年期公债
 6/10          德国     50亿欧元   标售两年期联邦债券
 6/10          意大利              标售国库券
 6/11          西班牙              标售债券
 6/11          意大利              标售中长期债券
 6/11          英国                标售票息为3½%的2045年到期公
                                   债
 6/11          日本                标售20年期公债
 6/11          日本                标售三个月期贴现国库券
 6/11          美国                发售30年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
    (完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 许娜)

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