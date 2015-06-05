《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月5日

*工商时报：

--瑞银证券台湾区研究部主管董成康指出，目前台股正处于产业基本面变数增加与选前不确定性攀升的尴尬时期，盘面缺少主流股带动，致使对下半年基本面回温的信念少了许多，因此将年底前合理指数高点预估值由10,600点下修至10,000点。

--公股银行内部经济展望出炉，内容示警。若台湾升息，建商及购屋者违约机率将升高，并增加新购屋者买房成本，使得购房者购房欲望下降，不动产市场发展将受影响。对房贷占总放款高达四成的银行来说，升息恐增加银行不动产授信的风险，需特别留意以防房贷风暴。

--台北美国商会昨日发布2015年台湾白皮书指出，台湾加入跨太平洋伙伴协定(TPP)事不宜迟，应以更积极态度促使他国让台湾成为第二批加入的成员，建议行政院之下成立TPP工作小组，拉高层级，有利于协调工作。

*经济日报：

--中国大陆经济成长减速，国银大陆分行授信亮红灯。根据金管会统计，4月底合库银行大陆逾放大增至2.87亿元，国泰世华银行也出现逾放，主要是两家台商企业逾期。金管会表示，台商企业在台母公司有提供保证。

--立法院长王金平昨召集朝野协商房地合一税改并达共识，增订非自愿性移转、合建分售及遗赠条款，可适用百分之廿较低税率；其他依行政院版条文。朝野并将此案列为今天院会讨论事项第一案，可望顺利三读。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。