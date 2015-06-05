《新兴市场重要经济事件预告》--6月5日-6月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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6月5日(五)
巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和法国财长萨潘等。
6月8日(一)
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在Chatham House MENA Economies会议中发表演说。
加拿大蒙特利尔--美洲国际经济论坛(The International Economic Forum of the Americas)(至6月11日)。法国央行总裁诺亚等人出席。
6月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。
6月10日(三)
华盛顿--2015年经济合作暨发展组织(OECD)国际税务会议(International Tax Conference)(至6月11日)。
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁Mitsuru Furusawa在IMF、日本财务省和亚洲开发银行主办的“高龄社会中为维系长期增长和持续性应采取的财政政策”论坛，致开幕词和主旨演讲。(0100)
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布5月利率会议之会议纪录(1200)。
6月11日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议(1000)。
6月12日(五)
约翰内斯堡--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长限制、税改及货币政策。央行副总裁Daniel Mminele亦将发表演讲。(0600)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”