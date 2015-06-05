《新兴市场重要经济事件预告》--6月5日-6月12日

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6月5日(五)

巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和法国财长萨潘等。

6月8日(一)

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在Chatham House MENA Economies会议中发表演说。

加拿大蒙特利尔--美洲国际经济论坛(The International Economic Forum of the Americas)(至6月11日)。法国央行总裁诺亚等人出席。

6月9日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。

6月10日(三)

华盛顿--2015年经济合作暨发展组织(OECD)国际税务会议(International Tax Conference)(至6月11日)。

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁Mitsuru Furusawa在IMF、日本财务省和亚洲开发银行主办的“高龄社会中为维系长期增长和持续性应采取的财政政策”论坛，致开幕词和主旨演讲。(0100)

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布5月利率会议之会议纪录(1200)。

6月11日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

利马--秘鲁央行公布利率决定。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议(1000)。

6月12日(五)

约翰内斯堡--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长限制、税改及货币政策。央行副总裁Daniel Mminele亦将发表演讲。(0600)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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