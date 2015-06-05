更正-《全球重要经济事件一览表》--6月5日-6月12日

(更正：英文原文有误，新西兰央行宣布货币政策声明按GMT时间是在周三(6月10日)，而非周四(6月11日) (除特别说明外，均为GMT时间)

6月5日(五)

明尼阿波利斯--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在明尼苏达经济俱乐部6月午餐会上讲话(1630)。

法兰克福--德国央行公布半年度预估报告。

巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者：经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、法国财长萨潘(Michel Sapin)。

6月8日(一)

纽约--前美联储主席沃克尔召开新闻发布会，发布题为“州预算的真相和诚信(Truth and Integrity In State Budgeting)”的报告(1500)。

蒙特利尔--美洲国际经济论坛(至6月11日)。与会者包括法国央行总裁诺亚、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins、意大利前总理莱塔，以及世界银行集团首席财务官巴德尔(Bertrand Badre)。

马德里--西班牙央行官员Jose Luis Malo de Molina在2015年西班牙经济论坛上发表题为“宏观经济指标评估”的讲话(0645)。

里斯本--葡萄牙央行公布夏季经济公报，或将包括2015年和2016年国内生产总值(GDP)预估更新。

蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁Wilkins在美洲国际经济论坛小组讨论上发表讲话(2030)。

维也纳--奥地利央行公布2015-17年经济预估(0800)。

6月9日(二)

海牙--欧洲央行管理委员会委员Sabine Lautenschlager面向荷兰财政委员会发表讲话(1230)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁就货币政策发表演说。(0600)

6月10日(三)

华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)在美国召开2015年税务会议至(6月11日)。

伦敦--英国央行总裁卡尼和财长奥斯本在伦敦市长官邸一次活动上发表讲话(1945)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁计划在央行发布最新经济预估的记者会上发表讲话(0800)。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和指标利率水平。

法兰克福--奥地利央行总裁诺沃特尼将发表讲话(0800)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

日本甲府--日本央行审议委员佐藤健裕发表演说。

6月11日(四)

伦敦--英国预算责任办公室(OBR)发布年度财政可持续性报告(1000)。

渥太华--加拿大央行发布金融体系检视报告，讨论经济面临的主要风险(1430)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在金融体系检视报告发布后召开新闻发布会(1515)。

都柏林--德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话(1145)。

6月12日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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