《台湾重要政经日程》--6月5日

=====================今日重要政经消息============================== 6/5(五) --08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年减0.80%。 --13:30 衍生性商品市场现况及展望研讨会。 --16:10 台湾央行公布5月底外汇存底，上月末外汇存底为4,181.74亿美元。 ===================================================================== 6/8(一) --09:00 群创 股东会。 --12:00 元大宝来投信举行下半年投资展望记者会。 6/9(二) --09:00 台积电 年度股东大会。 --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金额300亿台币，天期五年期，6月12日(周五)发行。 6/10(三) --09:00 大立光 年度股东大会。 --13:30 台积电 月营收公布。 --14:00 国泰投信举行下半年投资展望记者会。 6/12(五) --09:00 华硕 年度股东会。 6/15(一) --09:00 和硕 年度股东会。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/22(一) --08:30 经济部公布5月季调失业率，上月为3.75%。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 --16:00 经济部公布5月外销订单，上月年减4.0%。 6/24(三) --16:00 经济部公布5月工业生产，上月为升1.06%。 6/25(四) --16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.53%。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)