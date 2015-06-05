《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月5日

路透香港6月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美 元=7.7515港元 ) 美国股市周四下滑，道琼工业指数 收低170.69点，或0.94%，收报17,905.58点，因在周五 就业报告发布前有紧张情绪，且对希腊同债权人是否能达成救助协议的不确定性犹存。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 152.940 -1.96 31758 11.855 -0.54 中国铝业 14.660 -0.95 23555 4.545 0.12 中国移动 66.060 -0.77 158043 102.413 -0.38 中国人寿 23.540 -0.76 116275 36.494 0.40 中石油 116.760 -0.97 25626 9.051 -0.10 中石化 86.310 -1.34 35827 6.690 0.15 汇丰控股 47.460 -0.92 1358774 73.577 -0.23 中电信 66.690 -1.40 9697 5.169 0.18 中国联通 17.020 -1.39 134225 13.193 0.25 兖州煤业 9.220 -3.05 21942 7.147 -1.15 华能国际 53.140 -1.83 26262 10.298 -1.17 南方航空 50.900 0.91 17156 7.891 -0.74 东方航空 39.280 1.60 6860 6.090 -0.66 中芯国际 5.470 -1.09 11760 0.848 -0.23 （完） (整理 梁慧仪)