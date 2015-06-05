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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月5日

路透香港6月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美
元=7.7515港元 )
    
    美国股市周四下滑，道琼工业指数 收低170.69点，或0.94%，收报17,905.58点，因在周五
就业报告发布前有紧张情绪，且对希腊同债权人是否能达成救助协议的不确定性犹存。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       152.940   -1.96      31758            11.855      -0.54
 中国铝业                      14.660   -0.95      23555             4.545       0.12
 中国移动                      66.060   -0.77     158043           102.413      -0.38
 中国人寿                      23.540   -0.76     116275            36.494       0.40
 中石油                       116.760   -0.97      25626             9.051      -0.10
 中石化                        86.310   -1.34      35827             6.690       0.15
 汇丰控股                      47.460   -0.92    1358774            73.577      -0.23
 中电信                        66.690   -1.40       9697             5.169       0.18
 中国联通                      17.020   -1.39     134225            13.193       0.25
 兖州煤业                       9.220   -3.05      21942             7.147      -1.15
 华能国际                      53.140   -1.83      26262            10.298      -1.17
 南方航空                      50.900    0.91      17156             7.891      -0.74
 东方航空                      39.280    1.60       6860             6.090      -0.66
 中芯国际                       5.470   -1.09      11760             0.848      -0.23
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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