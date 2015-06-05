《香港报摘》--经济日报6月5日

* 要闻版头条：

--内地股市昨日上演惊天逆转行情，上证综合指数 一度暴跌5.3%，尾市在银行股护盘下强势反弹倒升0.8%，全日波幅达6%。分析师指，沪指在5,000点前反覆，预料短期后市将继续波动，但认购新股资金今日开始解冻，沪指或将再次冲击5,000点关。

* 其他：

--＂债王＂格罗斯（Bill Gross）继指沽空德国国债是＂一生一次＂的难得机会后，日前再于社交网站Twitter发文，＂下个难得的机会是沽空深证综合指数，但时机未到＂。

--市场消息指，联想集团 母公司联想控股上市申请已通过上市聆讯，料于月内启动招股，集资约20-30亿美元，有望成香港今年第三大新股。

--中港基金互认开创新市场给两地基金，抢得公募基金循沪港通南下买港股头啖汤的景顺长城视此为重要机遇，已着手前期准备，目标成为首批基金互认公司。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘