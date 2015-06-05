欧洲个股：大众汽车称中国已批准其增持合资公司一汽大众的股权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透法兰克福6月4日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 表示，中国已批准该公司提高对一汽大众的持股比例。一汽大众是大众与中国一汽集团组建的合资企业。
“中国政府已在原则上批准了股权增持，”大众汽车一名发言人表示。
她说，大众和一汽集团已成立内部工作组对此展开评估，并已共同聘请外部顾问对增持的一汽大众股权进行评估。
“这是股权转让的标准全球程序，连同谈判将持续一段时间，”该发言人表示。
大众汽车及其合资企业上海大众和一汽大众，2014年在华汽车销量总计370万辆，较上年增长12.4%。
大众汽车在中国有29个整车和部件工厂。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”