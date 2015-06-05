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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 08:43 BJT

《全球汇市》欧元兑美元脱离逾两周高位，市场静候美国非农就业报告出炉

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1206 1.1237 -0.28 -7.37 1.2097

美元/日圆 124.45 124.36 +0.07 +3.99 119.68

欧元/日圆 139.47 139.74 -0.19 -3.67 144.78

美元/瑞郎 0.9352 0.9333 +0.20 -5.92 0.9941

英镑/美元 1.5359 1.5364 -0.03 -1.37 1.5573

美元/加元 1.2492 1.2502 -0.08 +7.52 1.1618

澳元/美元 0.7684 0.7687 -0.04 -5.93 0.8168

新西兰元/美元 0.7121 0.7124 -0.04 -8.67 0.7797

澳元/日圆 95.640 95.600 +0.04 -2.16 97.750

新西兰元/日圆 88.630 88.590 +0.05 -5.02 93.310

英镑/日圆 191.16 191.07 +0.05 +2.56 186.38

澳元/新西兰元 1.0783 1.0772 +0.10 +3.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/张荻/陈宗琦；审校 王颖/戴素萍/李婷仪/王兴亚)

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