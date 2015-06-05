修正-欧洲政经：梅克尔称或有必要变更欧盟条约，以留住英国--BBC报导

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(更正：标题中应为“BBC”，而非“BCC”)
路透伦敦6月4日 - 英国广播公司(BBC)周四引述德国总理梅克尔的话表示，欧盟领袖可能必须考虑改变欧盟条约，以便在英国举行是否退出欧盟公投前，进行英国所要求的改革。
英国首相卡梅伦已承诺，在2017年底针对是否退出欧盟进行公投前，将重新协商英国与欧盟的关系。他已表示有必要变更条约，以完成改革。
“如果确有必要，那么我们必须加以考虑，”BBC引述梅克尔在一项访问中的话表示，当时梅克尔被问及是否应变更欧盟条约，以满足英国对欧盟改革的要求。
梅克尔也称，她可以支持卡梅伦所要求的部分变更，而且以前通过动用退出欧盟的选择权，也找到了一些解决方案。
“我乐观认为，如果大家都有那种要求，我们一定能找到解决之道，”她表示，“不应为这个问题寝食难安，而是应做好份内的工作，为英国继续留在欧盟创造所需的先决条件。”
梅克尔过去几年对变更条约的想法一直表示支持，希望藉此让欧元区国家更密切整合，但德国官员私下表示，其他欧元区国家的意愿不高，使得变更条约的想法不切实际。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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