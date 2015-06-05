《中国报摘》--其他报纸重要消息6月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--统计发现，今年5月份，共有约266.77亿元资金借道信托进入A股。多位信托公司人士表示，在牛市氛围下，信托资金入市仍将持续，但随着指数不断攀升，市场上谨慎情绪也开始产生，加上监管“降杠杆”的要求，后续信托入市资金的总量或将减少。
**证券时报**
--截至昨日，按照保监会官网发布的信息，已有近30家产险公司获准进行车险改革。据了解，已有部分险企降价20%；业内人士表示，车险费率改革后，目前的情况是大部分公司都降价了，但现在这个价格不会是最终价格。
**21世纪经济报道**
--据评级机构中债资信统计，今年一季度信贷ABS产品发行量为17单，总金额仅为508亿元左右。业内人士认为，今年一季度信贷ABS产品发行量不如预期的原因，与春节等季节性因素有关，另一方面则是金融机构对新推行的银监会备案制及央行注册制“需要一个适应和调整的过程。”(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”