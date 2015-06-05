《中国报摘》--其他报纸重要消息6月5日

**上海证券报**

--统计发现，今年5月份，共有约266.77亿元资金借道信托进入A股。多位信托公司人士表示，在牛市氛围下，信托资金入市仍将持续，但随着指数不断攀升，市场上谨慎情绪也开始产生，加上监管“降杠杆”的要求，后续信托入市资金的总量或将减少。

**证券时报**

--截至昨日，按照保监会官网发布的信息，已有近30家产险公司获准进行车险改革。据了解，已有部分险企降价20%；业内人士表示，车险费率改革后，目前的情况是大部分公司都降价了，但现在这个价格不会是最终价格。

**21世纪经济报道**

--据评级机构中债资信统计，今年一季度信贷ABS产品发行量为17单，总金额仅为508亿元左右。业内人士认为，今年一季度信贷ABS产品发行量不如预期的原因，与春节等季节性因素有关，另一方面则是金融机构对新推行的银监会备案制及央行注册制“需要一个适应和调整的过程。”(完)