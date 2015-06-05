《香港报摘》--信报6月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--内地有券商叫停创业板＂孖展＂（保证金融资），债王格罗斯又扬言沽空深圳股市，淡友趁机突袭，造成A股昨午＂闪崩＂急插半成，收市却倒升，走势令人咋舌。
* 其他：
--中国置业 向中国中车 旗下CSR（Hong Kong）配股，概念股惹市场憧憬，中国置业昨天午市复牌后升势凌厉，收市升2.87倍。
--港人购买内地及海外物业有上升趋势，中原地产项目部中国及海外物业营业董事许大卫表示，从集团促成的交易分析显示，今年首五个月港人购买内地及海外物业的数量，按年上升30%；逾七成受访者拟购买海外物业作投资用途。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”