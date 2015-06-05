《香港报摘》--信报6月5日

--内地有券商叫停创业板＂孖展＂（保证金融资），债王格罗斯又扬言沽空深圳股市，淡友趁机突袭，造成A股昨午＂闪崩＂急插半成，收市却倒升，走势令人咋舌。

--中国置业 向中国中车 旗下CSR（Hong Kong）配股，概念股惹市场憧憬，中国置业昨天午市复牌后升势凌厉，收市升2.87倍。

--港人购买内地及海外物业有上升趋势，中原地产项目部中国及海外物业营业董事许大卫表示，从集团促成的交易分析显示，今年首五个月港人购买内地及海外物业的数量，按年上升30%；逾七成受访者拟购买海外物业作投资用途。（完）