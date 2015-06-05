南华期货：中国期指净空持仓大降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月5日的《期货日报》：
周四，股指期货高开低走，大幅振荡。沪深300股指期货主力合约IF1506以5190点开盘，高开7.4点，之后开始大跌，最低跌至4687.8点，后又逐步收回失地，并上涨0.8%，收于5250.4点。
整体上看，昨日期指放量巨震，对牛市信心影响较大，很多投资者开始意识到风险。期指总仓位降低，净空持仓减少，说明这次振荡导致很多投资者离场。虽然目前依然没有牛市见顶的迹象，而且大多数投资者依然看好长期牛市，但预计股指期货振荡走势将会延续一段时间。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”