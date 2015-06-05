南华期货：中国期指净空持仓大降

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

周四，股指期货高开低走，大幅振荡。沪深300股指期货主力合约IF1506以5190点开盘，高开7.4点，之后开始大跌，最低跌至4687.8点，后又逐步收回失地，并上涨0.8%，收于5250.4点。

整体上看，昨日期指放量巨震，对牛市信心影响较大，很多投资者开始意识到风险。期指总仓位降低，净空持仓减少，说明这次振荡导致很多投资者离场。虽然目前依然没有牛市见顶的迹象，而且大多数投资者依然看好长期牛市，但预计股指期货振荡走势将会延续一段时间。(完)

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