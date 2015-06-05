宝城期货：沪铜加速下跌在即

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月5日的《期货日报》：
5月以来，铜价逐步自年内高点回落，直至6月上旬跌势尚未结束。本轮商品反弹是美元回撤溢出效应、中国扶持经济措施和原油反弹效应叠加的结果，并非需求大幅回升的驱动效应。在季节性旺季过后，供应压力正在进一步加大，而电网、家电和地产需求前景并不乐观，因此铜价下行是大概率事件。短期，诸多指标显示，美元回归涨势在即，后市铜价很可能出现一波加速下跌行情。
国内铜现货升水并不高。6月3日，长江有色市场铜现货升水在90—110元/吨，上海有色市场铜现货升水在40—90元/吨。按照常理，铜现货升水意味着供需平衡或者供应偏紧，那么铜价应该上涨。然而，实际情况是，铜现货升水扩大会刺激铜供应增长。历史上出现升水和铜价同涨的情况，大多数是因为大规模减产或者大量出口，但当前并不存在这种情况。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”