宝城期货：沪铜加速下跌在即

5月以来，铜价逐步自年内高点回落，直至6月上旬跌势尚未结束。本轮商品反弹是美元回撤溢出效应、中国扶持经济措施和原油反弹效应叠加的结果，并非需求大幅回升的驱动效应。在季节性旺季过后，供应压力正在进一步加大，而电网、家电和地产需求前景并不乐观，因此铜价下行是大概率事件。短期，诸多指标显示，美元回归涨势在即，后市铜价很可能出现一波加速下跌行情。