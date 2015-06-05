全球金市：现货金持于五周低位附近，周线或连续第三周下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
本周黄金下跌约1%。
美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，周四公布的其它数据显示，劳动力市场正在趋紧。
众人关注的焦点将放在周五的美国非农就业数据，路透调查预估，美国5月非农就业岗位料由4月的22.3万个，增加至22.5万个。
如果数据表现强劲，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将持续走在今年稍晚升息的正轨上，这将使得黄金需求受到打压。
投资者也将关注希腊债务危机的进展，是否会影响避险黄金的需求。
希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项。总理齐普拉斯面对左翼支持者的愤怒，要求更改国际债权人为提供援助而设定的苛刻条件。
根据FactSet数据，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 已不再是以估值计的美国前十大上市交易基金(ETF)。(完)
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(编译 许娜/陈宗琦；审校 李婷仪/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”