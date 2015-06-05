全球金市：现货金持于五周低位附近，周线或连续第三周下滑

本周黄金下跌约1%。

美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，周四公布的其它数据显示，劳动力市场正在趋紧。

众人关注的焦点将放在周五的美国非农就业数据，路透调查预估，美国5月非农就业岗位料由4月的22.3万个，增加至22.5万个。

如果数据表现强劲，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将持续走在今年稍晚升息的正轨上，这将使得黄金需求受到打压。

投资者也将关注希腊债务危机的进展，是否会影响避险黄金的需求。

希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项。总理齐普拉斯面对左翼支持者的愤怒，要求更改国际债权人为提供援助而设定的苛刻条件。

根据FactSet数据，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 已不再是以估值计的美国前十大上市交易基金(ETF)。(完)

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