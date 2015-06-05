版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 09:01 BJT

国泰君安期货：大连棕榈油期货阶段性反弹告一段落

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

本周，受获利盘离场拖累，棕榈油1509合约和1601合约出现冲高回落行情。笔者认为，棕榈油仍面临一定的回调压力，短期以弱势振荡行情为主，振荡调整后仍有上涨空间，中长期投资者可待期价回调后择机做多。

　　厄尔尼诺天气炒作、我国港口低库存以及马来西亚出口大幅增加等利多因素基本已经消化，短期市场缺乏超预期的利多因素。而从棕榈油的主产国印尼和马来西亚来看，供应逐步增加和库存维持高位都对棕榈油期价有所拖累。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐