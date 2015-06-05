国泰君安期货：大连棕榈油期货阶段性反弹告一段落

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月5日的《期货日报》：
本周，受获利盘离场拖累，棕榈油1509合约和1601合约出现冲高回落行情。笔者认为，棕榈油仍面临一定的回调压力，短期以弱势振荡行情为主，振荡调整后仍有上涨空间，中长期投资者可待期价回调后择机做多。
厄尔尼诺天气炒作、我国港口低库存以及马来西亚出口大幅增加等利多因素基本已经消化，短期市场缺乏超预期的利多因素。而从棕榈油的主产国印尼和马来西亚来看，供应逐步增加和库存维持高位都对棕榈油期价有所拖累。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”