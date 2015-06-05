期货日报：中国焦炭价格全面回暖仍需时日

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

据了解，本周以来，国内焦炭市场波动放缓。目前，西南地区因钢厂打压，焦炭价格下跌50元/吨；江苏淮安地区钢厂本月二级焦招标到厂价在830—840元/吨，较上月小降20元/吨，对市场影响有限。而其他地区的焦炭价格处于平稳态势，回暖迹象明显。不过，未来一段时间内，焦炭市场或延续僵持格局。

因库存水平回落，近期山东地区部分精煤价格小幅探涨，基本在5—10元/吨。有焦企人士告诉记者，目前对于山东地区焦煤价格的小幅探涨，焦企方面大多已经接受。不过，其他地区煤企看稳预期强烈，暂无涨价计划。焦化企业之所以能够接受焦煤价格上涨，与目前焦化企业开工率大幅提升不无关系。记者从国内焦炭主产区了解到，因焦企开工率大幅提升，目前山西、河南、河北等地的煤企，走货较前期出现明显好转，库存处于低位，局部煤矿甚至没有库存。(完)

详情请点选链接：here