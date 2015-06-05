宝城期货：天气因素和进口限制双重利多促郑糖继续走强

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

近期厄尔尼诺现象在全球各地频现，减产因素升温再度收紧了糖市供应预期，偏多氛围趋浓也遏制了原糖期价跌势。受外糖反弹提振，6月以来，郑糖期价重心稳步抬升，主力1509合约回升至前期5681元/吨高点附近，而远月1601合约则走势更强，突破前高后向6000元/吨一线迈进。在国内进口糖政策持续严把关及厄尔尼诺再度发酵等利多因素支撑下，后期郑糖仍存上涨空间。

除了天气因素给予糖价一定的支撑外，政策上还需严把进口关，阻止外部低价糖大量涌入国内市场，以维持中国糖市供应偏紧的局势。可以看到，目前内外糖价差持续扩大，导致4月我国进口糖数量继续增加。据海关总署统计的情况显示，中国4月进口食糖55万吨，同比大增101.75%，环比增长12.1%。今年前4个月中国累计进口糖约154.98万吨，同比增加41.36万吨，增幅为36.4%。从目前来看，后期政府依然会严把进口关，未来内部供需偏紧局面仍将延续。(完)

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