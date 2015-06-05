《交易视点》资金及筹码仍利于台债，殖利率预估相对抗涨--元大证

路透台北6月5日 - 台湾元大证券最新债市日评认为，美国公债殖利率周四跟随德债走势从高档滑落，即使所公布的上周初领失业金人数降至27.6万人表现较预期好，并未对殖利率走势出现影响，市场观望今晚即将公布的美国非农就业数据。

台湾整体市场因资金及筹码因素仍有利于债市，即使欧美债殖利率大弹，银行端资金充沛仍有效压制短券殖利率弹幅，且现券筹码大致已被锁定，台债殖利率预估相对抗涨。预估十年券104/5期 成交区间1.53-1.58%，五年券104/9 期公债成交区间在1.00-1.05%。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)