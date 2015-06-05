《交易视点》资金及筹码仍利于台债，殖利率预估相对抗涨--元大证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月5日 - 台湾元大证券最新债市日评认为，美国公债殖利率周四跟随德债走势从高档滑落，即使所公布的上周初领失业金人数降至27.6万人表现较预期好，并未对殖利率走势出现影响，市场观望今晚即将公布的美国非农就业数据。
台湾整体市场因资金及筹码因素仍有利于债市，即使欧美债殖利率大弹，银行端资金充沛仍有效压制短券殖利率弹幅，且现券筹码大致已被锁定，台债殖利率预估相对抗涨。预估十年券104/5期 成交区间1.53-1.58%，五年券104/9 期公债成交区间在1.00-1.05%。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”