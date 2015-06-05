中港个股：万科5月销售额同比增逾40%，将积极拓展消费地产和产业地产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月5日 - 中国最大房地产企业之一的万科 周五公布5月销售情况，当月实现销售金额206.7亿元人民币，同比增长42.2%。万科还表示，未来公司在住宅和商业地产之外，将积极拓展消费地产和产业地产。
公告显示，5月公司销售面积为165.1万平方米，同比增34.3%。今年前五月，公司累计实现销售面积707.1万平方米，销售金额847.6亿元，分别同比增长9.2%和4.0%。
万科表示，公司未来将在住宅和传统商办地产之外，积极拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。其中，物流地产是产业地产业务重点方向之一。
公告并称，公司近一个月新增四个住宅和商业地产项目，分别位于天津、广州、南昌和成都，共需支付地价款约55.3亿元。公司还新增贵阳和武汉两个物流地产项目，需支付地价款0.75亿元。
万科去年全年销售金额达2,151.3亿元，同比增长25.9%，其中12月单月销售金额达250.3亿元。
万科A股周四收报14.99元，过去一个月累计上涨3.02%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 吕雯瑾／林琦；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”