中港个股：万科5月销售额同比增逾40%，将积极拓展消费地产和产业地产

路透上海6月5日 - 中国最大房地产企业之一的万科 周五公布5月销售情况，当月实现销售金额206.7亿元人民币，同比增长42.2%。万科还表示，未来公司在住宅和商业地产之外，将积极拓展消费地产和产业地产。

公告显示，5月公司销售面积为165.1万平方米，同比增34.3%。今年前五月，公司累计实现销售面积707.1万平方米，销售金额847.6亿元，分别同比增长9.2%和4.0%。

万科表示，公司未来将在住宅和传统商办地产之外，积极拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。其中，物流地产是产业地产业务重点方向之一。

公告并称，公司近一个月新增四个住宅和商业地产项目，分别位于天津、广州、南昌和成都，共需支付地价款约55.3亿元。公司还新增贵阳和武汉两个物流地产项目，需支付地价款0.75亿元。

万科去年全年销售金额达2,151.3亿元，同比增长25.9%，其中12月单月销售金额达250.3亿元。

万科A股周四收报14.99元，过去一个月累计上涨3.02%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 吕雯瑾／林琦；审校 曾祥进)