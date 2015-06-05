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货币新闻 | 2015年 6月 5日 星期五 09:41 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌，但周线或录得2012年7月以来最大涨幅

美国农业部报告称，5月28日止的一周，净销售4,649亿吨2014/15年度交付的玉米，较前一周减少29%。

美国大豆净销售为1,303亿吨，较前一周减少60%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李婷仪 审校 王兴亚/郑茵/孙茉莉)

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