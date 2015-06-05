国际油市：油价在审慎交投中几无变动，关注OPEC会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
油价在1月触及六年低点每桶45美元之后，已反弹超过三分之一，在维也纳举行会议的官员认为没有理由去调整重振了全球石油消费增长，并抑制了美国页岩油热潮的策略。
不过，有交易员称，在最终决定宣布前，市场参与者不愿意进行新的大笔押注，因为OPEC会议结果若出人意料，将对油价产生巨大冲击。过去两天油价挫跌了3%，因市场预计供应过剩的局面将持续。
“油价承压，因为伊拉克...各油田增产，目前该国原油出口6月预计将增长大约5%，”澳新银行上周五表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/白云; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”